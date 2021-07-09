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В России за сутки зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса


13:04
В России за сутки зафиксировали 752 смерти из-за коронавирусаФото: vk.com

За последний день медики зафиксировали более 750 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщает оперативный штаб.

Уровень суточной смертности от коронавируса стал максимальным за период с начала пандемии.

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России жертвами этого заболевания стали уже более 142,2 тыс. человек. Наибольшее количество пациентов с COVID-19 скончались в Москве - 108, еще 102 - в Петербурге. В больницах Иркутской и Нижегородской областей умерли по двадцать восемь человек с подтвержденным коронавирусом.

За минувшие сутки прирост числа зараженных составил 25 082 случая. Накануне оперштаб информировал о выявлении 25 766 инфицированных, и этот показатель стал максимальным за период с начала января.

В российской столице за последний день медики зарегистрировали почти 5,7 тыс. новых случаев заражения, в Подмосковье - более 2,4 тыс., в Санкт-Петербурге - около 1, 98 тыс. Свыше пятисот зараженных выявили на территории Нижегородской области, более четырехсот в Воронежской области и Красноярском крае, чуть меньше - в Свердловской области. Следом идут Крым, Иркутская область, Пермский край.

Всего же в России было зарегистрировано 5 758 300 случаев заражения коронавирусом. Скончались более 142,2 тыс. человек, более 5,18 млн признаны выздоровевшими.

Автор: Злата Богатова

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