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В РФ выявили максимальные с начала января 25 766 случаев заражения COVID


14:07
В РФ выявили максимальные с начала января 25 766 случаев заражения COVIDФото: vk.com

За минувшие сутки прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 25 766 случаев, информирует сегодня оперативный штаб.

Показатель стал максимальным за период с начала января.

Как следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID, в сравнении с прошлым сутками уровень прироста увеличился сразу на 948 человека. За последний день медики зафиксировали 726 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Петербурге, где скончалось 107 человек. В Москве умерли 102 пациента, 29 - в Иркутской области.

В российской столице за минувшие сутки выявили примерно 6,6 тыс. случаев заражения COVID-19. Днем раньше было зафиксировано на 10% меньше. Уровень суточной заболеваемости коронавирусом увеличивается в Москве второй день. В общей сложности в городе за период с начала пандемии COVID лабораторно подтвердился у 1 418 134 человек, 23 430 из них скончались.

В Московской области за истекший день зафиксировали еще 2 545 зараженных, в Петербурге - 1 951. В Нижегородской области медики выявили 529 новых случаев COVID-19, в Воронежской области - 414, в Красноярском крае - 392, в Свердловской области - 366, в Крыму, Иркутской области и Пермском крае - по 348.

Всего же в России было зарегистрировано 5 733 218 случаев заражения коронавирусом. Скончались 141,5 тыс. человек, более 5,16 млн признаны выздоровевшими.

Ранее Европейский союз обратился к Министерству здравоохранения РФ с предложением обсудить возможное взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Заявивший об этом посол ЕС в России Маркус Эдерер указал, что процесс сертификации вакцины "Спутник V" в Европе абсолютно не политизирован.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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