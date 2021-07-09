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В Италии впервые обнаружили рукопись Данте Алигьери


9.7.2021 15:08
В Италии впервые обнаружили рукопись Данте АлигьериФото: tildacdn.com

Первую известную рукопись Данте Алигьери смогла отыскать преподавательница Джулия Болтон Холлоуэй из Флоренции, передает The Times.

Прежде в распоряжении исследователей еще никогда не было образцов почерка автора "Божественной комедии".

По предварительным оценкам ученых, рукописи могут быть датированы 1280-1290 годами - периодом студенчества Данте. В это время он занимался переписыванием работы по искусству управления. Раритетные тексты удалось отыскать сразу в двух библиотеках - во Флоренции и в Ватикане.

Как отметила Джулия Болтон Холлоуэй, почерк Данте напомнает записи школьника. При этом он писал на прекрасном тосканском диалекте. Менее других отошедший от латинского, он позднее стал базой для формирования литературного языка Италии. Влияние этого диалекта прослеживается и "Божественной комедии", считает преподаватель.

Рукописи оказались единственными из всего собрания, в которых использовался шрифт "канчеллеска". Предположительно, Данте мог научиться ему у отца. Такие записи допускали применение дешевой бумаги, а в юные годы материальное положение будущего писателя оставляло желать лучшего. Он был беднее многих сверстников, поясняет исследовательница.

Ученые пока еще не находили никаких собственноручно написанных текстов Данте. Но судя по описаниям, которые оставил выдающийся ученый эпохи позднего Возрождения Леонардо Бруни, почерк Данте действительно похож на тот, который нашла Холлоуэй. В обнаруженных ей рукописях также встречается особый знак, который выглядит как квадрат, наложенный на круг. Такой символ Данте использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.

Минувшей весной во время реставрации знаменитой галереи Уффици во Флоренции специалисты смогли обнаружить фреску XVII века. Кроме того, в ходе работ в подвале были найдены останки трех человек, погребенных более 400 лет назад на месте церкви и кладбища, а также средневековый колодец.

По словам представителей музея, портрет Козимо II Медичи был скрыт под слоем штукатурки над дверью, которая вела в кладовую. Автором этого изображения, предположительно, может быть маньерист Бернардино Поччетти. Специалисты полагают, что фреску закрасили в 18 или 19 веке, когда галерея начала использоваться для других целей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 232

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