ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»
Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»
В галерее Уффици найдены фрески и человеческие скелеты
В галерее Уффици найдены фрески и человеческие скелеты
Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Дипмиссия США в Москве сокращает оказание услугДипмиссия США в Москве сокращает оказание услуг
В Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человекВ Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человек
Скончался обвиненный в госизмене физик КудрявцевСкончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на УкраинуЕвропарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину
В Мексике запускают производство «Спутника V»В Мексике запускают производство «Спутника V»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В галерее Уффици найдены фрески и человеческие скелеты


29.4.2021 16:31
Галерея УффициФото: france24.com
Галерея Уффици

Во время реставрации знаменитой галереи Уффици во Флоренции специалисты смогли обнаружить фреску XVII века, передает Artnet News.

Кроме того, в ходе работ в подвале были найдены останки трех человек, погребенных более 400 лет назад на месте церкви и кладбища, а также средневековый колодец.

По словам представителей музея, портрет Козимо II Медичи был скрыт под слоем штукатурки над дверью, которая вела в кладовую. Автором этого изображения, предположительно, может быть маньерист Бернардино Поччетти. Специалисты полагают, что фреску закрасили в 18 или 19 веке, когда галерея начала использоваться для других целей.

Художник запечатлел Козимо в натуральную величину. Две женщины, расположившиеся у него ног, по мнению экспертов, могут олицетворять города Сиену и Флоренцию, которыми в тот период правило семейство Медичи.

В той же комнате нашли еще одну фреску, меньшего размера, на которой можно увидеть отца Козимо, Фердинанда I. Кроме того, при восстановлении открылись растительные орнаменты, которыми были украшены потолок и стены соседнего помещения. Исследователи склоняются ко мнению, что комната была расписана в период правления Пьетро Леопольдо ди Лорены в XVIII веке.

При раскопках в подвалах галереи рабочие обнаружили останки трех человек. Они были погребены более четырех веков назад, когда на этом месте находились церковь и кладбище.

В прошлом в Уффици уже находили скелеты. В 2014 году, когда проводились работы в шахте лифта, были обнаружили останки более шестидесяти человек. Проведя исследование, ученые пришли к выводу, что все эти люди были захоронены в конце IV века.

Ранее в Эрмитаже отреставрировали две мраморные скульптуры 19 века.  Предполагалось, что произведения искусства будут представлены после восстановления еще год назад, однако мероприятие перенесли из-за начавшейся пандемии коронавируса. Специалисты смогли восстановить портретную статую супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны и "Психею, лишившуюся чувств", которая сделала знаменитым итальянского скульптора Пьетро Тенерани.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Lenovo возобновит продажи смартфонов в РоссииLenovo возобновит продажи смартфонов в России
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжахМинпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонииБлогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на УкраинуЕвропарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину
Во Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки PfizerВо Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки Pfizer

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru