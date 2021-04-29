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В галерее Уффици найдены фрески и человеческие скелеты
29.4.2021 16:31
Фото: france24.com
Галерея Уффици
Во время реставрации знаменитой галереи Уффици во Флоренции специалисты смогли обнаружить фреску XVII века, передает Artnet News.
Кроме того, в ходе работ в подвале были найдены останки трех человек, погребенных более 400 лет назад на месте церкви и кладбища, а также средневековый колодец.
По словам представителей музея, портрет Козимо II Медичи был скрыт под слоем штукатурки над дверью, которая вела в кладовую. Автором этого изображения, предположительно, может быть маньерист Бернардино Поччетти. Специалисты полагают, что фреску закрасили в 18 или 19 веке, когда галерея начала использоваться для других целей.
Художник запечатлел Козимо в натуральную величину. Две женщины, расположившиеся у него ног, по мнению экспертов, могут олицетворять города Сиену и Флоренцию, которыми в тот период правило семейство Медичи.
В той же комнате нашли еще одну фреску, меньшего размера, на которой можно увидеть отца Козимо, Фердинанда I. Кроме того, при восстановлении открылись растительные орнаменты, которыми были украшены потолок и стены соседнего помещения. Исследователи склоняются ко мнению, что комната была расписана в период правления Пьетро Леопольдо ди Лорены в XVIII веке.
При раскопках в подвалах галереи рабочие обнаружили останки трех человек. Они были погребены более четырех веков назад, когда на этом месте находились церковь и кладбище.
В прошлом в Уффици уже находили скелеты. В 2014 году, когда проводились работы в шахте лифта, были обнаружили останки более шестидесяти человек. Проведя исследование, ученые пришли к выводу, что все эти люди были захоронены в конце IV века.
Ранее в Эрмитаже отреставрировали две мраморные скульптуры 19 века. Предполагалось, что произведения искусства будут представлены после восстановления еще год назад, однако мероприятие перенесли из-за начавшейся пандемии коронавируса. Специалисты смогли восстановить портретную статую супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны и "Психею, лишившуюся чувств", которая сделала знаменитым итальянского скульптора Пьетро Тенерани.
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