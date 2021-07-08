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Привитые от COVID не распространяют вирус, заявила Попова
14:49
Фото: pronedra.ru
Прививка против коронавируса способна не только защитить от этого заболевания, но и блокирует распространение возбудителя от человека к человеку, пояснила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Речь об этом шла в интервью Наиле Аскер-заде для телевизионного канала "Россия 24" (ВГТРК).
Как подчеркнула руководитель Роспотребнадзора, после вакцинации люди не могут распространять вирусы. При этом Анна Попова допустила "какие-то исключительные случаи", однако это "отдельная совсем история". Глава ведомства также отметила, что против вируса эффективна не только "интенсивная вакцинация", но и уменьшение контактов, происходящее вследствие вводимых ограничений.
В случае сокращения социальных контактов и расширения масштабов вакцинирования возбудитель не будет распространяться в популяции, сказала Попова. И действующие сейчас ограничительные меры совершенно точно не будут ужесточаться, "если мы привьемся", подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее Европейский союз обратился к Министерству здравоохранения РФ с предложением обсудить возможное взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Заявивший об этом посол ЕС в России Маркус Эдерер указал, что процесс сертификации вакцины "Спутник V" в Европе абсолютно не политизирован.
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