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Брюссель предложил Москве обсудить возможное взаимное признание сертификатов вакцинации


15:16
Брюссель предложил Москве обсудить возможное взаимное признание сертификатов вакцинацииФото: akzent.zp.ua

Европейский союз обратился к Министерству здравоохранения РФ с предложением обсудить возможное взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса, передает ТАСС

С таким заявлением на пресс-конференции выступил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Дипломат при этом указал, что процесс сертификации вакцины "Спутник V" в Европе абсолютно не политизирован.

По словам Маркуса Эдерера, нужно подобрать решение, касающееся сертификатов о вакцинации против коронавируса. В Евросоюзе уже используется цифровое подтверждение, позволяющее гражданам свободно путешествовать. Кроме того, принят закон, в соответствии с которым предусмотрена возможность признавать "сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами".

Как заявил представитель Брюсселя, руководство РФ предложило российскому Минздраву обсудить, заинтересована ли Москва в принятии подобных решений. Эдерер отметил, что сертификат, действующий в странах Европы, включает в себя сведения о вакцинации, перенесенном заболевании и результаты ПЦР-исследований.

При этом затянувшиеся процессы сертификации созданной в РФ вакцины от коронавируса "Спутник V" Эдерер объяснил исключительно техническими причинами. Дипломат опроверг утверждения о политизации действий европейского регулятора, после чего выразил уверенность что процесс проверки российского препарата "закончится рационально и непредвзято".

Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему Евросоюз не торопится выводить на свой рынок созданную в РФ вакцину "Спутник V" против коронавируса. По мнению эксперта, из-за "высоких потребительских свойств" препарат может составить серьезную конкуренцию на европейском рынке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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