|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Флориде число жертв обрушения высотного здания возросло до 54 человек
8.7.2021 21:07
Фото: sharij.net
В американском городе Серфсайд во Флориде продолжается поисковая операция на месте обрушения высотного жилого здания.
Как сообщила мэр округа Майями-Дейд Даниэлла Левин Кава, количество жертв трагедии возросло до пятидесяти четырех человек, передает The Hill.
Местным властям удалось обнаружить 200 человек, проживавших в этом 12-жтажном доме. Однако еще 86 до сих пор официально считаются пропавшими без вести.
По словам Левин Казы, в ночь на 8 июля мероприятия перешли от фазы поиска и спасения к фазе поиска останков погибших.
Ранее власти подтвердили гибель двадцати двух человек, тела которых были найдены на месте обрушения. В ходе разбора завалов нашли останки семилетней дочери пожарного, которая стала уже третьим ребенком, погибшим в результате ЧП в Серфсайде.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|