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Во Флориде найдены тела 22 погибших при обрушении высотного здания


13:47
Во Флориде найдены тела 22 погибших при обрушении высотного зданияФото: imag.one

Сотрудники экстренных служб, продолжающие работу в Серфсайде, нашли тела двадцати двух погибших.

Пропавшими без вести сейчас продолжают числиться 126 жильцов, передает BBC News.

Со ссылкой на заявление местных властей уточняется, что в ходе разбора завалов были найдены останки семилетней дочери пожарного. Девочка стала уже третьим ребенком, который погиб в результате обрушения 12-этажного жилого здания.

Спасатели девятые сутки продолжают поиски выживших, не прекращая работу на месте происшествия. Проведение мероприятий затруднено из-за плохой погоды.

Ранее Серфсайд посетил глава Соединенных Штатов Джозеф Байден вместе с супругой. Американский лидер выразил благодарность сотрудникам экстренных служб за их труд.

ЧП случилось ночью 24 июня, ранее власти подтвердили гибель восемнадцати человек. Как стало известно, еще в 2018 году по итогам проверки в здании были выявлены "серьезные структурные повреждения". Причины обрушения пока еще не были названы. По данным СМИ, незадолго до трагедии начались работы по ремонту кровли.

Среди пропавших жильцов были родственники супруги президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса Сильвана Лопес Морейра де Абдо. По данным СМИ, ее сестра проживала в этом доме вместе с мужем и тремя детьми.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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