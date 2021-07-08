Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров: ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на Таджикистан

8.7.2021 13:03

Фото: livejournal.com



Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сразу же отреагирует, если на Таджикистан нападут со стороны афганской границы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.



Министр прокомментировал ситуацию в регионе, когда выступал в Дальневосточном федеральном университете, передает ТАСС.



Сергей Лавров выступал с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов". Заговорив о ситуации, которая складывается сейчас на границе Таджикистана и Афганистана, глава МИД РФ напомнил, что Москва и Душанбе - союзники в рамках ДКБ. По словам министра, при нападении на республику это сразу же рассмотрят в организации. Свои обязательства Москва будет выполнять, заверил глава отечественного внешнеполитического ведомства.



Сергей Лавров также высказывался по этому поводу во время пресс-конференции, состоявшейся после его встречи с лаосским коллегой Салемсайем Коммаситом во Вьентьяне. Министр, в частности, заявил, что представители секретариата ОДКБ уже посещали пограничный район. Отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы, Лавров допустил использование российской военной базы в Таджикистане в целях недопущения "агрессивных поползновений" в отношении нашего союзника.



Ранее постоянный и полномочный представитель Душанбе при организации Хасан Султонов заявил, что руководство Таджикистана запрашивает помощь у стран, являющихся членами ОДКБ, из-за ситуации на границе с Афганистаном. По словам Султонова, после вывода из региона военного контингента США и их союзников за последние две недели таджикские пограничники впустили на свою территорию уже порядка 1,5 тыс. афганских силовиков.



Напомним, продолжающие на севере Афганистана бои талибы (члены радикального движения "Талибан", деятельность которого в РФ официально запрещена) начали выпускать из тюрем заключенных. Исламистам уже удалось захватить значительные территории в сельских районах Афганистана, они продолжают наступать на крупные города.



Автор: Злата Богатова

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