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Лавров: ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на ТаджикистанЛавров: ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на Таджикистан

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Лавров: ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на Таджикистан


8.7.2021 13:03
Лавров: ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на ТаджикистанФото: livejournal.com

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сразу же отреагирует, если на Таджикистан нападут со стороны афганской границы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр прокомментировал ситуацию в регионе, когда выступал в Дальневосточном федеральном университете, передает ТАСС.

Сергей Лавров выступал с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов". Заговорив о ситуации, которая складывается сейчас на границе Таджикистана и Афганистана, глава МИД РФ напомнил, что Москва и Душанбе - союзники в рамках ДКБ. По словам министра, при нападении на республику это сразу же рассмотрят в организации. Свои обязательства Москва будет выполнять, заверил глава отечественного внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также высказывался по этому поводу во время пресс-конференции, состоявшейся после его встречи с лаосским коллегой Салемсайем Коммаситом во Вьентьяне. Министр, в частности, заявил, что представители секретариата ОДКБ уже посещали пограничный район. Отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы, Лавров допустил использование российской военной базы в Таджикистане в целях недопущения "агрессивных поползновений" в отношении нашего союзника.

Ранее постоянный и полномочный представитель Душанбе при организации Хасан Султонов заявил, что руководство Таджикистана запрашивает помощь у стран, являющихся членами ОДКБ, из-за ситуации на границе с Афганистаном. По словам Султонова, после вывода из региона военного контингента США и их союзников за последние две недели таджикские пограничники впустили на свою территорию уже порядка 1,5 тыс. афганских силовиков.

Напомним, продолжающие на севере Афганистана бои талибы (члены радикального движения "Талибан", деятельность которого в РФ официально запрещена) начали выпускать из тюрем заключенных. Исламистам уже удалось захватить значительные территории в сельских районах Афганистана, они продолжают наступать на крупные города.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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