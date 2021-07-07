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Таджикистан просит помощи ОДКБ из-за обстановки в Афганистане
7.7.2021 21:34
Фото: today.tj
Руководство Таджикистана вынуждено запрашивать помощь у стран, являющихся членами ОДКБ, из-за ситуации на границе с Афганистаном.
Об этом заявил постоянный и полномочный представитель Душанбе при организации Хасан Султонов.
Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана начала обостряться на фоне вывода из региона военного контингента США и их союзников. За последние две недели таджикские пограничники впустили на свою территорию уже порядка 1,5 тыс. афганских силовиков, заявил постоянный и полномочный представитель Душанбе при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов.
Как заявил Султонов, выступивший на заседании постоянного совета ОДКБ, власти Таджикистана рассчитывают на помощь членов организации по защите госграницы республики. Представитель Душанбе при этом напомнил о договоре, подписанном в 2013 году. Султонов призвал способствовать реализации документа, который касается укрепления таджикско-афганской границы.
После вывода из Афганистана основных сил международной коалиции радикалы активизировали свою деятельность и начали вступать в бои с силовиками. Сражения между правительственными войсками и талибами (боевики движения "Талибан", которое в РФ признано террористическим и запрещено), продолжаются с 21 июня.
К настоящему времени под контроль экстремистов перешли многие населенные пункты в приграничной провинции Бадахшан. Талибы удерживают участок границы протяженностью более 900 км (при общей протяженности примерно 1340 км), отметил Султонов.
Ранее в Таджикистане уже объявили мобилизацию из-за обстановки в Афганистане. На укрепление границы предполагается направить 20 тыс. человек.
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