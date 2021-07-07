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Осиротевшего после крушения на Камчатке Ан-26 ребенка усыновит бабушка
7.7.2021 20:32
Фото: city-n.ru
Администрация Камчатского края оказывает помощь бабушке, которая намерена усыновить осиротевшего внука, заявил губернатор Владимир Солодов.
По словам главы региона, родители ребенка погибли при крушении самолета Ан-26, который разбился близ поселка Палана.
Владимир Солодов напомнил, что определена персональная ответственность сотрудников местного правительства в отношении каждой семьи. Будут учтены все индивидуальные потребности граждан, родственники которых стали жертвами трагедии.
ЧП случилось 6 июля, когда самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие", выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Воздушное судно разбилось неподалеку от аэропорта.
В авиакатастрофе погибли все двадцать восемь человек, находившиеся на борту. Спасатели, которым не сразу удалось добраться в труднодоступную местность, уже обнаружили останки некоторых жертв трагедии.
По словам Солодова, МЧС направит в поселок Палана дополнительную группу психологов, которым предстоит работать с близкими жертв аварии и спасателями. Родственники погибших, отметил губернатор, будут заселены в гостиницы или места временного размещения.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Причины катастрофы выясняют специалисты.
Власти Камчатки объявили трехдневный траур с 7 по 9 июля.
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