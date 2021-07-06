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Возобновлены поиски на месте крушения Ан-26 на Камчатке


03:19
Возобновлены поиски на месте крушения Ан-26 на КамчаткеФото: sochistream.ru

Группа спасателей направлена к месту крушения самолета на технике высокой проходимости, передает ТАСС.

Как пояснили представители регионального главка МЧС, проведение поисковых мероприятий осложняется из-за сильного тумана.

По данным местных властей, в результате крушения самолета погибли все двадцать восемь человек, которые находились на борту. Как передает агентство "Интерфакс", выжить никому не удалось. Информация поступила их источника в санавиации региона.

Ранее случившееся прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, управлявшие воздушным судном летчики были опытными.

С наступлением рассвета в окрестностях населенного пункта Палана возобновляют работу спасатели. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю, к месту крушения самолета Ан-26 сотрудники ведомства добираются на технике высокой проходимости. Им пришлось скорректировать маршрут с учетом сложного рельефа местности.

В ведомстве пояснили, что самолет разбился в труднодоступном месте. На пути к нему находится сопка, которую нужно огибать. Кроме того, в районе наблюдается сильный туман.

Вместе с сотрудниками ГУ МЧС России к предполагаемому месту падения воздушного судна пытаются добраться представители правоохранительных структур. Предполагается, что до подножья сопки они доедут на квадроциклах. Дальше им придется "идти пешком по прибрежной полосе". Запланирован вылет вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России, который может провести десантные спуски с учетом метеорологических условий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 221

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