Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученый-генетик погиб под Костромой, спасая детей

7.7.2021 19:58

Фото: vk.com



Мужчина, утонувший при спасении детей в Костромской области, был известным ученым, передают российские СМИ.



44-летний Олег Балановский погиб, приехав на отдых вместе с двумя сыновьями, рассказала его коллега Светлана Боринская.



По словам Боринской, Балановский смог спасти мальчиков, но сам выплыть уже не смог. О случившемся она сообщила в своем Facebook.



Олег Балановский в прошлом являлся руководителем лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН. В область его научных интересов входили исследования популяций, история миграций и процессы формирования народов. Балановский неоднократно публиковался в международных изданиях и входил в число экспертов по вопросам коммерческой генетики для Forbes.



Трагедия случилась вечером минувшего понедельника, 5 июля, в Макарьевском районе Костромской области. Ученый отдыхал с сыновьями восьми и десяти лет на реке Нее. Когда мальчики начали тонуть, отец бросился к ним на помощь и смог вытолкнуть из воды. Спасая детей, он потерял все силы. Выбраться на берег ученый не смог.



Ранее сообщалось о ЧП в Абхазии, где в море унесло россиянку с тремя детьми. Приехавшая на отдых жительница Петербурга 1985 г.р. решила искупаться во время шторма в реке Бзыбь. Одного из детей спасли очевидцы, еще двух из воды извлекли спасатели, прибывшие на вызов. Один ребенок позже умер в больнице. В море продолжают искать останки женщины.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 162

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.7.2021 20:23 Неизвестные смертельно ранили президента Гаити

Неизвестные смертельно ранили президента Гаити 7.7.2021 03:19 Возобновлены поиски на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Возобновлены поиски на месте крушения Ан-26 на Камчатке 6.7.2021 21:07 В Тбилиси продолжаются стычки между радикалами и сочувствующими ЛГБТ

В Тбилиси продолжаются стычки между радикалами и сочувствующими ЛГБТ 6.7.2021 17:31 В Абхазии унесло в море россиянку с тремя детьми

В Абхазии унесло в море россиянку с тремя детьми 6.7.2021 15:31 В США в праздничные выходные погибли 150 человек