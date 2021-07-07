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Ученый-генетик погиб под Костромой, спасая детей
7.7.2021 19:58
Фото: vk.com
Мужчина, утонувший при спасении детей в Костромской области, был известным ученым, передают российские СМИ.
44-летний Олег Балановский погиб, приехав на отдых вместе с двумя сыновьями, рассказала его коллега Светлана Боринская.
По словам Боринской, Балановский смог спасти мальчиков, но сам выплыть уже не смог. О случившемся она сообщила в своем Facebook.
Олег Балановский в прошлом являлся руководителем лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН. В область его научных интересов входили исследования популяций, история миграций и процессы формирования народов. Балановский неоднократно публиковался в международных изданиях и входил в число экспертов по вопросам коммерческой генетики для Forbes.
Трагедия случилась вечером минувшего понедельника, 5 июля, в Макарьевском районе Костромской области. Ученый отдыхал с сыновьями восьми и десяти лет на реке Нее. Когда мальчики начали тонуть, отец бросился к ним на помощь и смог вытолкнуть из воды. Спасая детей, он потерял все силы. Выбраться на берег ученый не смог.
Ранее сообщалось о ЧП в Абхазии, где в море унесло россиянку с тремя детьми. Приехавшая на отдых жительница Петербурга 1985 г.р. решила искупаться во время шторма в реке Бзыбь. Одного из детей спасли очевидцы, еще двух из воды извлекли спасатели, прибывшие на вызов. Один ребенок позже умер в больнице. В море продолжают искать останки женщины.
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