|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Абхазии унесло в море россиянку с тремя детьми
17:31
Фото: news7days.ru
В результате ЧП, случившегося в Гагре, погиб ребенок.
По данным МЧС Абхазии, в море унесло туристку из Петербурга и троих ее детей, когда они решили искупаться в шторм.
Сигнал о женщине с детьми, которых уносит в море, поступил в экстренные службы сегодня около полудня, указано в сообщении пресс-службы МЧС Абхазии. Позже стало известно, что в беду попала Тамара Молчанова, 1985 г.р., приехавшая отдохнуть с тремя детьми из Петербурга.
По словам официального представителя ведомства Романа Лабии, россияне остановились в одном из домов отдыха на территории Гагрского района. Когда женщина с детьми направилась купаться в шторм, ее пытались отговорить сотрудники гостиницы, передает "Интерфакс". В результате Молчанову унесло в море, когда она плавала в реке Бзыбь.
Спасатели были вызваны очевидцами, которые заметили, как сильный поток уносит женщину и ее детей в море. Своими силами местные жители смогли поймать одного ребенка. Прибывшие сотрудники МЧС смогли извлечь из воды еще двоих детей. Позднее один из них умер в медицинском учреждении.
На месте происшествия продолжается поисковая операция, ищут мать.
Ранее сообщалось о ЧП на Кубани, где во время шторма погибли три человека - 13-летний мальчик и пытавшиеся его спасти двое мужчин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|