Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Абхазии унесло в море россиянку с тремя детьми

17:31

Фото: news7days.ru



В результате ЧП, случившегося в Гагре, погиб ребенок.



По данным МЧС Абхазии, в море унесло туристку из Петербурга и троих ее детей, когда они решили искупаться в шторм.



Сигнал о женщине с детьми, которых уносит в море, поступил в экстренные службы сегодня около полудня, указано в сообщении пресс-службы МЧС Абхазии. Позже стало известно, что в беду попала Тамара Молчанова, 1985 г.р., приехавшая отдохнуть с тремя детьми из Петербурга.



По словам официального представителя ведомства Романа Лабии, россияне остановились в одном из домов отдыха на территории Гагрского района. Когда женщина с детьми направилась купаться в шторм, ее пытались отговорить сотрудники гостиницы, передает "Интерфакс". В результате Молчанову унесло в море, когда она плавала в реке Бзыбь.



Спасатели были вызваны очевидцами, которые заметили, как сильный поток уносит женщину и ее детей в море. Своими силами местные жители смогли поймать одного ребенка. Прибывшие сотрудники МЧС смогли извлечь из воды еще двоих детей. Позднее один из них умер в медицинском учреждении.



На месте происшествия продолжается поисковая операция, ищут мать.



Ранее сообщалось о ЧП на Кубани, где во время шторма погибли три человека - 13-летний мальчик и пытавшиеся его спасти двое мужчин.



Автор: Злата Богатова

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