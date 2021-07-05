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На Камчатке пропал самолет Ан-26
09:32
Фото: belnaviny.by
В самолете Ан-26, пропавшем на Камчатке, находилась глава городского округа "Поселок Палана" Ольга Мохирева, передает агентство "Интерфакс".
На борту было в общей сложности 23 пассажира и 6 членов экипажа.
Как пояснил агентству информированный источник, находившаяся на борту пропавшего самолета Ольга Мохирева направлялась в Палану - административный центр Корякского округа. По информации региональной прокуратуры и краевой администрации, среди двадцати двух или двадцати трех пассажиров на борту было двое малолетних детей.
Связь с самолетом "Камчатского авиационного предприятия" прервалась, когда он из Петропавловска-Камчатского следовал в Палану. Воздушное судно пропало незадолго до посадки. Поиски сейчас ведутся как на суше, так и в море, спасатели осматривают залив Шелихова Охотского моря.
Следственные органы по факту ЧП уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Проверку проводит и краевая прокуратура.
В региональном правительстве создан штаб, который возглавил вице-премьер Камчатки Александр Заболиченко.
По данным ТАСС, к месту предполагаемого исчезновения самолета направлена наземная группировка спасателей. В поисках задействованы сотрудники местного филиала поисково-спасательного отряда и представители пожарно-спасательной части городского округа, пояснили в региональном главке МЧС.
Известно, что срок действия сертификата летной годности воздушного судна истекал 30 августа этого года. Борт находился в эксплуатации с 20 октября 1982 года.
В прошлом в окрестностях Паланы уже происходила авария с воздушным судном той же авиакомпании. Самолет Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского, 12 сентября 2012 года врезался в склон горы, после чего был разрушен. ЧП случилось, когда пилоты нарушили схему захода на посадку в аэропорту Паланы.
Жертвами катастрофы тогда стали 10 человек из 14 находившихся на борту. Эксперты выявили в организме обоих членов экипажа следы алкоголя.
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