Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Камчатке пропал самолет Ан-26

09:32

Фото: belnaviny.by



В самолете Ан-26, пропавшем на Камчатке, находилась глава городского округа "Поселок Палана" Ольга Мохирева, передает агентство "Интерфакс".



На борту было в общей сложности 23 пассажира и 6 членов экипажа.



Как пояснил агентству информированный источник, находившаяся на борту пропавшего самолета Ольга Мохирева направлялась в Палану - административный центр Корякского округа. По информации региональной прокуратуры и краевой администрации, среди двадцати двух или двадцати трех пассажиров на борту было двое малолетних детей.



Связь с самолетом "Камчатского авиационного предприятия" прервалась, когда он из Петропавловска-Камчатского следовал в Палану. Воздушное судно пропало незадолго до посадки. Поиски сейчас ведутся как на суше, так и в море, спасатели осматривают залив Шелихова Охотского моря.



Следственные органы по факту ЧП уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Проверку проводит и краевая прокуратура.



В региональном правительстве создан штаб, который возглавил вице-премьер Камчатки Александр Заболиченко.



По данным ТАСС, к месту предполагаемого исчезновения самолета направлена наземная группировка спасателей. В поисках задействованы сотрудники местного филиала поисково-спасательного отряда и представители пожарно-спасательной части городского округа, пояснили в региональном главке МЧС.



Известно, что срок действия сертификата летной годности воздушного судна истекал 30 августа этого года. Борт находился в эксплуатации с 20 октября 1982 года.



В прошлом в окрестностях Паланы уже происходила авария с воздушным судном той же авиакомпании. Самолет Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского, 12 сентября 2012 года врезался в склон горы, после чего был разрушен. ЧП случилось, когда пилоты нарушили схему захода на посадку в аэропорту Паланы.



Жертвами катастрофы тогда стали 10 человек из 14 находившихся на борту. Эксперты выявили в организме обоих членов экипажа следы алкоголя.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 131

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 5.7.2021 14:04 Власти Сочи готовы эвакуировать жителей из-за наводнения

Власти Сочи готовы эвакуировать жителей из-за наводнения 4.7.2021 18:09 В Петербурге задержали продавцов поддельных справок о вакцинации

В Петербурге задержали продавцов поддельных справок о вакцинации 4.7.2021 16:55 На юго-западе Крыма из-за подтоплений погиб человек

На юго-западе Крыма из-за подтоплений погиб человек 4.7.2021 15:07 На Филиппинах 29 военных стали жертвами крушения самолета C-130

На Филиппинах 29 военных стали жертвами крушения самолета C-130 3.7.2021 22:16 На Урале двое мужчин погибли от удара молнии