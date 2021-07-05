Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Анапе утонули мальчик и спасавшие его двое мужчин

5.7.2021 18:10

Фото: vk.com



Пляж в анапском селе Витязево, где погибли три человека, не имел спасательного оборудования, передают региональные СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.



ЧП случилось в штормовую погоду, отметили в ведомстве.



Инцидент случился на пляже, известном под названием Ибица. Сначала начал тонуть 13-летний мальчик, который решил зайти в море один. Когда ребенка стало уносить течением, к нему на помощь бросились двое мужчин. Все трое, предположительно, утонули. Ведется поиск тел.



По данным местных властей, пляж, на котором случилась трагедия, ранее не получал положительного заключения. Поэтому место не было оборудовано спасательными станциями. В заявлении прокуратуры отмечается, что в момент ЧП в Витязево "был сильный шторм". Люди погибли, когда по всей Анапе действовал запрет на купание.



Следственные органы сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Они опрашивают собственников расположенных на пряже кафе и лиц, сдававших отдыхающим в аренду шезлонги. По итогам проверки в их отношении могут возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ о предоставлении услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек.



Ранее в Свердловской области из-за удара молнии погибли двое мужчин, отдыхавшие на берегу озера Балтым.



Автор: Злата Богатова

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