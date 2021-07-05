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Татьяна Москалькова попала в больницу с COVID-19
09:09
Фото: modscheats.ru
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована, у нее диагностировали COVID-19.
Врачи оценивают состояние омбудсмена как удовлетворительное, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Как стало известно, под наблюдением врачей находится уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Обмбудсмена экстренно госпитализировали с диагнозом коронавирус. Состояние и самочувствие пациентки можно назвать удовлетворительным, пояснил источник агентства.
В какой больнице сейчас получает помощь омбудсмен, не уточняется. Известно лишь, что деятельность аппарата Москальковой продолжается в обычном режиме.
29 апреля на странице 66-летней Москальковой в соцсети появилось видео, на котором ей делают прививку. Вакцинация проводилась с использованием отечественного препарата, пояснила тогда уполномоченная по правам человека.
На прошлой неделе в СМИ распространились сведения о том, что глава российского правительства Михаил Мишустин поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать проведение вакцинации среди чиновников. Речь также шла о ревакцинации против коронавируса, если возникнет такая необходимость.
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