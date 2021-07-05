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Татьяна Москалькова попала в больницу с COVID-19


09:09
Татьяна Москалькова попала в больницу с COVID-19Фото: modscheats.ru

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована, у нее диагностировали COVID-19.

Врачи оценивают состояние омбудсмена как удовлетворительное, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Как стало известно, под наблюдением врачей находится уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Обмбудсмена экстренно госпитализировали с диагнозом коронавирус. Состояние и самочувствие пациентки можно назвать удовлетворительным, пояснил источник агентства.

В какой больнице сейчас получает помощь омбудсмен, не уточняется. Известно лишь, что деятельность аппарата Москальковой продолжается в обычном режиме.

29 апреля на странице 66-летней Москальковой в соцсети появилось видео, на котором ей делают прививку. Вакцинация проводилась с использованием отечественного препарата, пояснила тогда уполномоченная по правам человека.

На прошлой неделе в СМИ распространились сведения о том, что глава российского правительства Михаил Мишустин поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать проведение вакцинации среди чиновников. Речь также шла о ревакцинации против коронавируса, если возникнет такая необходимость.

Автор: Злата Богатова

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