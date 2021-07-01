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Мишустин отдал поручение о вакцинации чиновников


1.7.2021 21:34
Мишустин отдал поручение о вакцинации чиновниковФото: energo-save.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать проведение вакцинации, передает РБК со ссылкой на собственные источники. Речь также идет о ревакцинации против коронавируса, если возникнет такая необходимость.

Как стало известно, глава кабмина РФ Михаил Мишустин отдал поручение организовать вакцинацию чиновников по итогам заседания правительства 17 июня, сообщает РБК. Сведения подтвердил источник в аппарате правительства. Предполагается, что поручение подразумевает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, включая проведение процедуры на рабочих местах. Информации о сроках, как и желательных цифрах привившихся, не приводится.

По словам представителя одного из министерств, на данный момент сотрудников не обязывают делать прививки от коронавируса. Какого-либо давления на них не оказывают, только "разослали приглашения на вакцинацию". Кроме того, ведется сбор о количестве тех, кто успел вакцинироваться, хочет это сделать или перенес заболевание.

Ранее сообщалось о третьей прививке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В интервью телевизионному каналу RTVI чиновник заявил, что лишь так можно защититься от заражения коронавирусом, учитывая, что в России начал распространяться более заразный индийский штамм.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 340

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