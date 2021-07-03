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На Урале двое мужчин погибли от удара молнии


3.7.2021 22:16
На Урале двое мужчин погибли от удара молнииФото: vk.com

В Свердловской области из-за удара молнии погибли двое мужчин, отдыхавшие на берегу озера Балтым.

ЧП случилось накануне, 2 июля, заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Сигнал о случившемся поступил в дежурную часть территориального ОВД от медиков скорой помощи. Сообщение было принято в 19:15 по местному времени (17:15 по Москве), пояснил Валерий Горелых. По его словам, погибшие мужчины 1986 и 1988 г.р. не были знакомы, они проводили время на природе в кругу своих родственников.

Семьи отдыхали на берегу озера, когда внезапно началась гроза. Компании решили укрыться от сильного ливня в беседке. Один из мужчин после очередного удара молнии погиб на месте. Второго пострадавшего пыталась спасти супруга. Прибывшие на вызов медики проводили реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался.

Ранее в Прикамье трагически погибли предприниматель из Добрянки и его семилетний сын, которые пытались спрятаться от дождя под деревом. Они собирались на лодке переправиться через Каму, чтобы добраться до бабушки, которая находится в деревне Лябово. На пристани их застал сильный ливень, от которого мужчина с мальчиком решили укрыться в логу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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