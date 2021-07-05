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До 50 человек возросло число жертв крушения самолета ВВС Филиппин
5.7.2021 17:03
Фото: coin-insider.ru
Военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес"
На острове Холо обнаружили останки еще пяти жертв крушения военно-транспортного самолета С-130 "Геркулес", передает Associated Press.
В общей сложности в катастрофе погибли пятьдесят человек, сообщается со ссылкой на военных чиновников Филиппин.
Ранее начальник штаба ВС страны Сирилито Собехана подтвердил сведения о сорока семи погибших. По его словам, в момент аварии на борту самолета находилось 96 военнослужащих.
ЧП случилось, когда воздушное судно пыталось совершить посадку на аэродроме острова Холо в провинции Сулу. Как заявили представители военного командования, члены экипажа могли допустить неправильные действия и промахнуться. В результате самолет прошел мимо взлетно-посадочной полосы.
Авиакатастрофа стала самой крупной в истории ВВС Филиппин. Ранее наиболее масштабным считалось крушение военного самолета, случившееся в 1971 году. Жертвами трагедии тогда стали сорок человек.
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