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На Филиппинах 29 военных стали жертвами крушения самолета C-130


15:07
На Филиппинах 29 военных стали жертвами крушения самолета C-130Фото: 24tv.ua

При крушении самолета филиппинских ВВС погибли по меньшей мере двадцать девять человек, передает Associated Press.

Выжить в авиакатастрофе удалось 50 военным. На месте происшествия продолжают работу спасатели.

Авиакатастрофа произошла в провинции Сулу на острове Холо. По предварительным данным, воздушное судно пролетело мимо взлетно-посадочной полосы, вскоре после чего упало на землю. Как рассказывают очевидцы, многим солдатам удалось выпрыгнуть из самолета за мгновения до того, как он рухнул.

Как стало известно, в общей сложности на борту военного самолета было 92 человека, включая трех пилотов и пятерых членов экипажа. Пилоты с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Кроме того, ранения получили четверо местных жителей. Воздушное судно упало неподалеку от деревни, сообщается со ссылкой на заявление командования.

Разбившийся военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" в прошлом принадлежал США. Филиппинам он был передан по программе взаимопомощи. Сведений о том, что стало причиной катастрофы, пока нет.

По информации Associated Press, в окрестностях аэропорта, расположенного на острове Холо, сейчас продолжаются бои правительственных войск и исламистов, связанных с террористическим "Исламским государством" (группировка официально запрещена в России). Самые ожесточенные сражения идут в горах, расположенных в нескольких километрах от воздушной гавани.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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