|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Филиппинах 29 военных стали жертвами крушения самолета C-130
15:07
Фото: 24tv.ua
При крушении самолета филиппинских ВВС погибли по меньшей мере двадцать девять человек, передает Associated Press.
Выжить в авиакатастрофе удалось 50 военным. На месте происшествия продолжают работу спасатели.
Авиакатастрофа произошла в провинции Сулу на острове Холо. По предварительным данным, воздушное судно пролетело мимо взлетно-посадочной полосы, вскоре после чего упало на землю. Как рассказывают очевидцы, многим солдатам удалось выпрыгнуть из самолета за мгновения до того, как он рухнул.
Как стало известно, в общей сложности на борту военного самолета было 92 человека, включая трех пилотов и пятерых членов экипажа. Пилоты с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Кроме того, ранения получили четверо местных жителей. Воздушное судно упало неподалеку от деревни, сообщается со ссылкой на заявление командования.
Разбившийся военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" в прошлом принадлежал США. Филиппинам он был передан по программе взаимопомощи. Сведений о том, что стало причиной катастрофы, пока нет.
По информации Associated Press, в окрестностях аэропорта, расположенного на острове Холо, сейчас продолжаются бои правительственных войск и исламистов, связанных с террористическим "Исламским государством" (группировка официально запрещена в России). Самые ожесточенные сражения идут в горах, расположенных в нескольких километрах от воздушной гавани.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|