Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной

2.7.2021 22:55

Фото: kapital.kz



Выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости, белорусский президент рассказал, как спецслужбы обезвреживают "отряды самообороны", направляемые с Запада сторонниками оппозиции.



По словам Лукашенко, мятежники собирались отрезать язык госпропагандисту.



Как заявил Александр Лукашенко, он поручил полностью перекрыть границу с Украиной, потому что из этой страны в республику поступает большое количество оружия. О содержании выступления белорусского лидера сообщается на его официальном сайте.



Глава государства подробно рассказал, как белорусские силовики обезвреживают направляемые с Запада оппозиционные "отряды самообороны". В частности, вскрытые в республике спящие террористические ячейки, связанные с США и разными странами Европы, планировали подрыв узла связи ВМФ России в Вилейке под Минском. Для этого с Украины злоумышленники уже доставили тепловизоры и другие приборы. Все это они прятали в специально оборудованном тайнике.



Лукашенко отметил, что "серьезнейшим образом" обсуждал этот инцидент во время последней телефонной беседы с российским коллегой. Глава РБ пояснил, что все причастные к предотвращенной диверсии, включая организаторов, были найдены и арестованы в течение двух суток.



Белорусский президент также рассказал о большом риске, которому подвергся пропагандист государственного телевизионного канала Григорий Азаренок, когда враги не смогли совершить "насильственную смену власти в день Х". По словам Лукашенко, в ночь на 1 июля журналиста хотели "обездвижить, захватить, бросить в багажник", чтобы затем увезти в самый глухой лес, "отрезать язык" и убить.



Преступники намеревались заставить Азаренка самого взять ножницы. Если бы журналист не отрезал себе язык, это сделал бы специально нанятый человек, заявил Лукашенко. По его словам, гонорар исполнителя составлял 10 тыс. долларов, и деньги уже перевели. Предполагалось, что видео с кадрами расправы позже появится в сети. Белорусский президент отметил, что для убийства пропагандиста с Украины специально привезли пистолет, он был спрятан в тайнике вместе с тепловизорами.



В результате спецслужбы решили привлечь пропагандиста к операции, чтобы схватить злоумышленников с поличным. Лукашенко подчеркнул, что "это было опасно", но журналист повел себя "как настоящий мужик", вступив в драку с вооруженным бандитом. Вскоре все "мерзавцы" были задержаны, отметил белорусский лидер. При этом он выразил благодарность родителям Азаренка, которые смогли вырастить достойного гражданина.



В минувшем апреле Лукашенко сообщил о предотвращенном покушении на него и его детей. Как заявил тогда президент Белоруссии, злоумышленники действовали по указанию американских властей. Преступники собирались прибыть в Минск, чтобы похитить главу государства и его близких, а потом "посадить в погреб" под Гомелем.



Автор: Злата Богатова

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