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Песков: РФ не планирует вводить войска в Афганистан
5.7.2021 15:18
Фото: russophile.org
Российские власти не обсуждают возможность ввода наших военнослужащих в Афганистан, где продолжают проявлять активность радикальные исламисты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ заговорил об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Дмитрия Пескова, в Москве не ведут никаких обсуждений с представителями Кабула о возможном вводе российских военных в Афганистан. Пресс-секретарь российского президента отметил, что обстановка на афганско-таджикской границе развивается сейчас не лучшим образом.
Ранее официальный представитель Кремля уже говорил, что ситуация в регионе у Москвы вызывает обеспокоенность.
На фоне дестабилизации, начавшейся в связи с уходом американского военного контингента и их союзников, ранее приостановило деятельность генконсульство РФ в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана. Как заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, в этой части страны прекратили работу многие консульства.
По словам дипломата, обстановка на севере Афганистана сейчас сохраняется "подвижная" и заставляет нервничать. Силовики к настоящему времени уже "сдали слишком много уездов".
Несколько дней назад таджикские пограничники впустили более 300 афганских военных. Силовики вновь были вынуждены отступать в соседнюю страну после ожесточенных сражений с экстремистами. Как информировал пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, бои происходили в целом ряде сел приграничной провинции Бадахшан, где экстремисты захватили несколько районов и комендатуру "Овез" уезда Хохон.
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