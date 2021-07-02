Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Таджикские пограничники впустили более 300 афганских военных

22:44

Фото: voennoedelo.com



В Таджикистане пограничники вновь пропустили на свою территорию военнослужащих Афганистана, которые были вынуждены отступать после сражений с экстремистами.



По данным агентства "Ховар", границу перешли свыше трехсот афганских военных.



Как стало известно, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", пограничники Таджикистана вновь впустили на свою территорию афганских военных. Более трехсот силовиков были вынуждены перейти границу после продолжающихся боев с подразделениями "Талибана" (деятельность группировки в РФ официально запрещена).



Инцидент зафиксирован сегодня около 18 часов по местному времени (16 по Москве), сообщает "Ховар". Со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана агентство передает о том, что сражения с боевиками происходили в целом ряде сел приграничной провинции Бадахшан. Несколько районов там были захвачены радикалами. Под их контроль также перешла пограничная комендатура "Овез" уезда Хохон.



Афганские силовики в результате отошли в Таджикистан через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор".



Ранее обстановку в регионе прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, игиловцы (боевики "Исламского государства", деятельность которого в РФ запрещена) используют неоправданную паузу в переговорах по урегулированию ситуации в Афганистане, чтобы стягивать силы в эту страну. В Москве за ситуацией наблюдают с растущей обеспокоенностью, отметил министр.



Автор: Злата Богатова

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