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Таджикские пограничники впустили более 300 афганских военных
22:44
Фото: voennoedelo.com
В Таджикистане пограничники вновь пропустили на свою территорию военнослужащих Афганистана, которые были вынуждены отступать после сражений с экстремистами.
По данным агентства "Ховар", границу перешли свыше трехсот афганских военных.
Как стало известно, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", пограничники Таджикистана вновь впустили на свою территорию афганских военных. Более трехсот силовиков были вынуждены перейти границу после продолжающихся боев с подразделениями "Талибана" (деятельность группировки в РФ официально запрещена).
Инцидент зафиксирован сегодня около 18 часов по местному времени (16 по Москве), сообщает "Ховар". Со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана агентство передает о том, что сражения с боевиками происходили в целом ряде сел приграничной провинции Бадахшан. Несколько районов там были захвачены радикалами. Под их контроль также перешла пограничная комендатура "Овез" уезда Хохон.
Афганские силовики в результате отошли в Таджикистан через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор".
Ранее обстановку в регионе прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, игиловцы (боевики "Исламского государства", деятельность которого в РФ запрещена) используют неоправданную паузу в переговорах по урегулированию ситуации в Афганистане, чтобы стягивать силы в эту страну. В Москве за ситуацией наблюдают с растущей обеспокоенностью, отметил министр.
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