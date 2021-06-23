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В Кремле обеспокоены ситуацией на афганско-таджикской границе
23.6.2021 17:01
Фото: vk.com
Российское руководство обеспокоено обстановкой, которая сейчас складывается на границе Афганистана и Таджикистана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал новый очаг напряженности в регионе, общаясь с российскими журналистами.
Как заявил Дмитрий Песков, Москва продолжает пристально следить за ситуацией, которая складывается сейчас в Афганистане на фоне вывода американских военных и союзных им сил. Пресс-секретарь российского президента при этом назвал Таджикистан очень близким и партнерским государством.
По словам официального представителя Кремля, формирование нового очага напряженности в регионе у российских властей вызывает беспокойство.
Напомним, ранее таджикские пограничники пропустили на свою территорию более 130 афганских военных. Правительственные подразделения были вынуждены отступить в соседнюю страну, чтобы спастись от талибов (боевики движения, деятельность которого в России официально запрещена).
Как информирует пресс-центр ГКНБ Республики Таджикистан, экстремисты атаковали населенный пункт Шерхон-Бандар в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. Боевики могли ранить, убить и взять в плен около ста афганских военнослужащих. Кроме того, на протяжении последних десяти суток идут бои в четырех приграничных провинциях Афганистана.
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