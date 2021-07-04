Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Фукусиме появился новый вид животных

4.7.2021 17:15

Фото: vk.com



В результате катастрофы на АЭС "Фукусима", случившейся в Японии десять лет назад, появился новый вид животных.



Речь идет о гибриде диких кабанов и домашних свиней, передает Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.



По мнению исследователей, радиационное излучение не повлияло на генетику животных, которые не только выжили, но и дают потомство. Когда население было эвакуировано из зараженных районов, начали бесконтрольно размножаться дикие кабаны (Sus scrofa leucomystax). Спустя некоторое время они стали также скрещиваться с домашними свиньями (Sus scrofa domesticus), сбежавшими с расположенных неподалеку ферм.



Образцы ДНК, взятые из мышц 243 кабанов, обитавших рядом с аварийной АЭС, исследовали в Университете Фукусимы. Ученые выяснили, что более тридцати животных, или 16%, представляют собой гибриды. По мнению специалистов, произошла интрогрессия, когда генетическая информация может передаваться от одного вида к другому.



Эксперты отмечают, что организм дикого кабана в Фукусиме пока все еще остается загрязненным. Ученые установили, что количество радионуклидов на килограмм массы животного может достигать 30 тыс. беккерелей.



Напомним, о кабанах, обитающих в выселенных районах, заботится Сакаэ Като. Японец все еще остается там и не намерен уходить, чтобы подкармливать кошек и других животных, которых не взяли с собой их хозяева. В прошлом мужчина имел небольшой строительный бизнес. Участвуя в сносе домов, где когда-то жили 160 тыс. человек, Сакаэ Като видел, как много зверей погибло после эвакуации. Испытав тогда настоящий шок, японец поселился около АЭС и начал спасать котов, которые к тому времени еще оставались живы.



Автор: Злата Богатова

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