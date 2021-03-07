Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Японец живет у «Фукусимы-1», чтобы заботиться о брошенных котах

7.3.2021 14:04

Фото: twit.su



Житель Японии остался жить неподалеку от атомной станции "Фукусима-1", где почти десять лет назад произошла авария, чтобы заботиться о брошенных животных.



После трагических событий 11 марта 2011 года из этих районов были эвакуированы десятки тысяч жителей.



Множество людей побросали свои дома, спасаясь от радиационного облака. Однако Сакаэ Като все еще остается там и не намерен уходить. По словам японца, он хочет заботиться о животных, которых не взяли с собой их хозяева.



В прошлом 57-летний Сакаэ Като имел небольшой строительный бизнес. По словам мужчины, он участвовал в сносе домов, где когда-то жили 160 000 человек. После их эвакуации там погибло много питомцев, и увидев их останки в заброшенных домах, Сакаэ Като испытал настоящий шок. В результате он решил поселиться около АЭС и спасать котов, которые к тому времени еще оставались живы.



Кроме того, он не хотел покидать землю, которая принадлежала его семье в течение трех поколений, признался японец. Он любит эти места и не уедет отсюда, даже несмотря на официальный запрет ночевать в собственном доме, который объявили из соображений безопасности. По словам Като, он хотел бы точно знать, что "смог позаботиться о последнем животном здесь". И тогда он с готовностью встретит смерть, "будь то день или час спустя", – заявил японец в интервью Reuters.



Сейчас на попечении Сакаэ Като остаются более сорока котов. Некоторые из них обитают в его доме, другие, успевшие одичать, в расположенном рядом пустым сарае. Мужчина оставляет своим питомцам еду в сарае, обогревая помещение при помощи керосиновой печки. Воду он берет в горном источнике.



Помимо кошек, японец спас собаку Почи и иногда подкармливает специально купленным собачьим кормом диких кабанов. При этом состояние двухэтажного деревянного домика, где живет Като, становится все более плачевным. В стенах и крыше после недавних подземных толчков появились новые дыры, прогнившие половицы проседают.



Мужчина отметил, что ежемесячно тратит порядка 7000 долларов на питание животных.



В минувшем феврале Като задержали по подозрению в освобождении дикого кабана. Животное попало в ловушки, которые были расставлены по решению правительства. Дело в том, что фермеры называют кабанов вредителями, обвиняя в разрушении пустующих домов. Пока японец был в тюрьме, за его котам заботились волонтеры. Однако за этот период скончался по меньшей мере один из его хвостатых подопечных.



Автор: Злата Богатова

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