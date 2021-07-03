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На юго-западе Крыма из-за подтоплений погиб человек


16:55
На юго-западе Крыма из-за подтоплений погиб человекФото: replyua.net

Власти Бахчисарайского района Крыма, где оказались подтопленными десятки домов, начали эвакуировать людей, передают российские СМИ.

Со ссылкой на источники в МЧС по республике сообщается о гибели одного человека.

Один человек погиб в крымском селе Куйбышево, где из-за подтоплений началась эвакуация, сообщает "Интерфакс". По данным агентства, двух женщин смыло мощным потоком воды. Одна из них пострадавших погибла, вторую удалось спасти. Женщина госпитализирована, отмечается со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Известно, что в Куйбышево "прошла волна воды", после чего оказались подтопленными пятьдесят домов. По словам Людмилы Пучковой, которая занимает пост главы районной администрации, один человек сейчас числится без вести пропавшим.

В Крыму отмечаются сильные дожди с начала лета. На выходные и понедельник снова объявили штормовое предупреждение. В Ялте, где в минувшем июне из-за непогоды погиб молодой человек, вновь подтоплены несколько улиц.

По состоянию на воскресенье, 4 июля, ливневые осадки наблюдаются почти по всему полуострову. Наибольшее количество выпало на территории Бахчисарайского района, где синоптики зафиксировали полторы месячные нормы. В результате из берегов вышли две реки, сошли сели. В числе подтопленных объектов оказался психоневрологический интернат.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 194

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