|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На юго-западе Крыма из-за подтоплений погиб человек
16:55
Фото: replyua.net
Власти Бахчисарайского района Крыма, где оказались подтопленными десятки домов, начали эвакуировать людей, передают российские СМИ.
Со ссылкой на источники в МЧС по республике сообщается о гибели одного человека.
Один человек погиб в крымском селе Куйбышево, где из-за подтоплений началась эвакуация, сообщает "Интерфакс". По данным агентства, двух женщин смыло мощным потоком воды. Одна из них пострадавших погибла, вторую удалось спасти. Женщина госпитализирована, отмечается со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Известно, что в Куйбышево "прошла волна воды", после чего оказались подтопленными пятьдесят домов. По словам Людмилы Пучковой, которая занимает пост главы районной администрации, один человек сейчас числится без вести пропавшим.
В Крыму отмечаются сильные дожди с начала лета. На выходные и понедельник снова объявили штормовое предупреждение. В Ялте, где в минувшем июне из-за непогоды погиб молодой человек, вновь подтоплены несколько улиц.
По состоянию на воскресенье, 4 июля, ливневые осадки наблюдаются почти по всему полуострову. Наибольшее количество выпало на территории Бахчисарайского района, где синоптики зафиксировали полторы месячные нормы. В результате из берегов вышли две реки, сошли сели. В числе подтопленных объектов оказался психоневрологический интернат.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|