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Актер Джеймс Франко выплатит более $2 млн за домогательства


3.7.2021 16:48
Актер Джеймс Франко выплатит более $2 млн за домогательстваФото: altyn-orda.kz

Американский актер Джеймс Франко заплатит 2,235 млн долларов, чтобы урегулировать отношения с женщинами, которые ранее обращались в суд из-за домогательств.

Как передает The Hollywood Reporter, соглашение должен утвердить суд Лос-Анджелеса.

Судья должен будет утвердить соглашение между 43-летним артистом и двумя актрисами, в прошлом посещавшими студию Джеймса Франко. Как утверждают Тони Гаал и Франко Сара Титер-Каплан, подавшие иск еще в 2019 году, они пострадали от недопустимых действий звезды и его помощников.

Предполагается, что Титер-Каплан получит 670,5 тыс. долларов, из которых вычтут 223,5 тыс. на оплату адвокатов, а Гаал - 223,5 тыс. долларов, в том числе, 74,5 тыс. на покрытие  судебных издержек. Остальные 1,341 млн распределят между еще несколькими студентами, посещавшими курсы Франко. Часть денег направят Национальному женскому юридического центру.

Ранее в США суд отказался снимать опеку с Бритни Спирс. 39-летняя певица просила отменить решение, согласно которому ее финансовые дела и личную жизнь полностью контролирует отец. При этом Джеймс Спирс представил документы, свидетельствующие о том, что его дочь не может считаться дееспособной.

Автор: Злата Богатова

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