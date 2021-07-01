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Суд отказался снимать опеку с Бритни Спирс


1.7.2021 23:16
Суд отказался снимать опеку с Бритни СпирсФото: fanpop.com

В Соединенных Штатах вынесено решение по делу известной американской поп-исполнительницы Бритни Спирс.

39-летняя певица просила отменить опеку над ней ее родного отца Джеймса Спирса, настаивая, что жизнь в таких условиях не является полноценной и полна страданий.

Выступая на заседаниях суда, Бритни Спирс сообщала, как ее накачивали наркотическими препаратами и контролировали личную жизнь, передает ВВС. По словам звезды, ее заставили установить спираль, чтобы она не забеременела. В результате певица на протяжении многих лет испытывала страдания и лишения.

В ноябре 2020 года юристы артистки подали в суд Лос-Анджелеса просьбу о лишении ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Адвокаты заявили, что за период с 2008 года, когда он начал контролировать финансовые дела дочери, Бритни Спирс стала несчастной и очень боится отца.

Ранее в поддержку коллеги выступила американская певица и актриса Кристина Агилера.

Автор: Злата Богатова

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