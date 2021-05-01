|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Отец Бритни Спирс заявил о деменции у его дочери
1.5.2021 23:09
Фото: fotosom.ru
Знаменитая американская певица Бритни Спирс страдает от развивающейся деменции, заявил отец артистки.
68-летний Джеймс Спирс представил соответствующие документы во время очередного судебного заседания, когда звезда пыталась оспорить опекунство отца над собой.
Учитывая проблемы с памятью и мышлением, возникающие при деменции, а также прогрессирующее слабоумие, опекунство снимать нельзя, убежден отец Бритни Спирс. Он заявил, что должен продолжать контролировать бизнес 39-летней дочери, а также следить за ее личной жизнью.
Следующее заседание по этому делу состоится летом в Лос-Анджелесе. О продолжающемся в США процессе рассказывает Nation News.
Поп-исполнительница попала под опеку еще в 2007 году, вскоре после того, как развелась с танцором Кевином Федерлайном. В попытке справиться с нахлынувшими эмоциями, артистка побрилась налысо и набросилась на машину с журналистами. В результате Спирс поместили в больницу на курс реабилитации.
В прошлом году артистка уже пыталась обратиться в суд, чтобы избавиться от опеки отца. Однако требования Спирс не были удовлетворены.
Ранее источник в окружени звезды рассказал о том, что Бритни Спирс из-за опекунства отца не смогла выйти замуж за Сэма Асгари и родить ребенка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|