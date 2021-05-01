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Отец Бритни Спирс заявил о деменции у его дочери


1.5.2021 23:09
Отец Бритни Спирс заявил о деменции у его дочериФото: fotosom.ru

Знаменитая американская певица Бритни Спирс страдает от развивающейся деменции, заявил отец артистки.

68-летний Джеймс Спирс представил соответствующие документы во время очередного судебного заседания, когда звезда пыталась оспорить опекунство отца над собой.

Учитывая проблемы с памятью и мышлением, возникающие при деменции, а также прогрессирующее слабоумие, опекунство снимать нельзя, убежден отец Бритни Спирс. Он заявил, что должен продолжать контролировать бизнес 39-летней дочери, а также следить за ее личной жизнью.

Следующее заседание по этому делу состоится летом в Лос-Анджелесе. О продолжающемся в США процессе рассказывает Nation News.

Поп-исполнительница попала под опеку еще в 2007 году, вскоре после того, как развелась с танцором Кевином Федерлайном. В попытке справиться с нахлынувшими эмоциями, артистка побрилась налысо и набросилась на машину с журналистами. В результате Спирс поместили в больницу на курс реабилитации.

В прошлом году артистка уже пыталась обратиться в суд, чтобы избавиться от опеки отца. Однако требования Спирс не были удовлетворены.

Ранее источник в окружени звезды рассказал о том, что Бритни Спирс из-за опекунства отца не смогла выйти замуж за Сэма Асгари и родить ребенка.

Автор: Злата Богатова

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