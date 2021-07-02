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Криосфера Земли уменьшается из-за глобального потепления


2.7.2021 14:01
Криосфера Земли уменьшается из-за глобального потепленияФото: yakeu.com

Процессы, связанные с климатическими изменениями, привели к уменьшению криосферы Земли, передает Earth's Future. Как свидетельствуют выводы специалистов, совокупный объем оболочки, включающей в себя все области с замороженной водой, из-за глобального потепления ежегодно сокращается на 87 тыс. кв. км.

Ученые изучили данные за период с 1979 по 2016 годы. Исследователи подчеркивают, что суша, покрытая льдом, очень важна, как и ее вес. Эта географическая оболочка способна отражать солнечные лучи, защищая планету от нагревания. Сокращение объемов и перемена расположения снежных и ледовых покровов могут повлечь за собой глобальные последствия - в температуре, уровне моря и океанских течениях.

По словам ведущего автора этого исследования, физического географа из Университета Ланьчжоу Сяоцина Пэна, криосферу можно считать одним из самых чувствительных климатических индикаторов. Это главный показатель, свидетельствующий, как меняется мир.

В состав криосферы входит около трех четвертей пресной воды Земли. В прошлом ученые уже зафиксировали уменьшение ледяных щитов и сокращение снежного покрова. По данным специалистов, из-за изменения климата и становится меньше объем арктического морского льда. В прошлом исследователи еще никогда не оценивали криосферу над поверхностью Земли полностью с точки зрения последствий потепления.

Специалисты пришли к выводу, что площадь криосферы может колебаться в зависимости от времени года. При этом ее общий объем за период с 1979 года сократился, и показатели коррелируют с повышением температур.

В основном уменьшается масса льдов и снега в Северном полушарии, где ежегодно исчезает более 100 тыс. кв. км. При этом в Южном полушарии зарегистрирован некоторый прирост криосферы - в среднем на 14 тыс. кв. км за год. Ученые связывают эти изменения, в частности, в море Росса (Антарктида), с особенностями ветров и океанских течений.

Ученые также выяснили, что на Земле сократились холодные периоды. В сравнении с 1979 годом замерзание наступает на 3,6 дня позднее, тогда как оттепели приходят на 5,7 дней раньше.

Ранее сообщалось о снеге, который выпал на Чукотке в первый день июля. Осадки, не самые привычные для середины лета, были замечены в нескольких населенных пунктах региона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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