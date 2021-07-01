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На Чукотке выпал снег


11:55
На Чукотке выпал снегФото: myseldon.com

Снег выпал на Чукотке в первый день июля, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение местной администрации.

Осадки, не самые привычные для середины лета, были замечены в нескольких населенных пунктах региона.

Как указано на странице правительства Чукотки в социальной сети, снегу, который выпал в первый день июля, смогли "порадоваться" жители целого ряда населенных пунктов. По данным местных властей, неожиданные осадки отмечались в Амгуэме, Ванкареме и Нутэпэльмен.

В сообщении отмечается, что на горах Эгвекинота даже появились снежные шапки. Запись сопровождается фотографиями, на которых можно увидеть припорошенную снегом траву и даже маленького снеговика.

Стоит отметить, что в Анадыре - окружном центре Чукотки - отопительный сезон был окончен лишь несколько дней назад.

Автор: Злата Богатова

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