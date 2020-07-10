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Илон Маск стал одним из пяти богатейших людей планеты
12:40
Фото: rl0.ru
Американский бизнесмен Илон Маск смог войти в пятерку наиболее состоятельных жителей планеты, передает Forbes.
По данным журнала, нынешнее состояние владельца компанииTesla составляет не менее 74,2 миллиарда долларов.
Илону Маску удалось обойти в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала экс-главу Microsoft Стива Балмера и финансиста Уоррена Баффета, капиталы которых эксперты оценили в 72 миллиарда долларов.
Самым состоятельным человеком в мире уже третий год подряд считается основатель Amazon Джефф Безос (189 миллиарда долларов). Следом за ним в этом списке идут гендиректор LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 миллиарда долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (113,4 миллиарда долларов) и создатель Facebook Марк Цукерберг (90,3 миллиарда долларов).
Ранее сообщалось о росте капиталов Джеффа Безоса и Илона Маска соответственно на 10 и 5 миллиарда долларов, несмотря на охватившую мир пандемию коронавируса. Речь об этом шла в докладе, который подготовила американская неправительственная организация Institute for Policy Studies. По данным аналитиков, в условиях эпидемии, целый ряд миллиардеров смог существенно увеличить свои капиталы в период с 1 января по 10 апреля текущего года.
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