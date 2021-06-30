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Агилера выразила поддержку Спирс, пытающейся снять принудительную опеку
30.6.2021 20:21
Фото: cocktailsandcocktalk.com
Американская певица Кристина Агилера высказалась в поддержку Бритни Спирс, которая сейчас пытается оспорить в суде принудительную опеку со стороны ее отца.
40-летняя поп-исполнительница написала об этом в своем Instagram.
По словам Кристины Агилеры, у каждой женщины должно быть "право распоряжаться своим телом, репродуктивной системой, личной жизнью, пространством, лечением и счастьем". Певица также написала, что Бритни Спирс долгое время трудилась, находясь под огромным давлением. Звезда заслужила свободную и счастливую жизнь.
Джеймс Спирс был назначен опекуном знаменитой дочери в 2008 году, вскоре после того, как Бритни попала в психиатрическую клинику. Певица в тот момент имела проблемы, связанные с алкогольной и наркотической зависимостью.
Не так давно 39-летняя артистка вновь инициировала судебное разбирательство. Во время слушаний она настаивала, что глубоко несчастна из-за постоянного контроля отца. Помимо того, что он распоряжается всеми ее доходами, певица не может стать матерью, потому что ее принудили установить внутриматочную спираль.
Бритни Спирс уже пыталась снять с себя опеку отца, но в прошлом ноябре проиграла суд.
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