Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Более 800 жителей Уганды привились поддельной вакциной от COVID-19

1.7.2021 22:35

Фото: alluremedia.com.au



В Уганде злоумышленники предлагали жителям вакцинироваться от коронавирусной инфекции, вводя вместо препарата воду, передает Daily Monitor.



Издание ссылается на заявление местных властей.



Злоумышленники "вакцинировали" желающих в период с 15 мая по 17 июня. Полицейские задержали по подозрению в причастности к инциденту двух медсестер. В ходе обыска у женщин нашли списки людей, которым они успели сделать фальшивые прививки. Всех, кто вакцинировался поддельным препаратом, выдавали сертификаты.



Как сообщили представители подразделения по мониторингу здравоохранения, в преступную группу входило несколько человек, в том числе врач. Сейчас медик находится в бегах, правоохранительные органы продолжают его розыск. Следствие выясняет, как злоумышленники скопировали этикетки настоящих вакцин.



Некоторые из жителей Уганды, пострадавших от действий мошенников, скончались, когда в страну пришла вторая волна коронавирусной пандемии, отметили в ведомстве. По мнению властей, преступники вводили вместо вакцины обычную воду. Поэтому пострадавшие могут не переживать о негативных последствиях.



Ранее Бразилия из-за коррупционного скандала приостановила закупку вакцины в Индии. В распоряжении бразильских СМИ оказались дипломатические документы, где указывалась стоимость одной дозы препарата Covaxin. В этих бумагах она составляла $1,34, однако в контракте, который власти страны заключили с производителем, речь шла уже о $15 за каждую дозу препарата.



Автор: Злата Богатова

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