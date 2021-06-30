Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бразилия из-за коррупционного скандала приостанавливает закупку вакцины

30.6.2021 17:36

Фото: rtyva.ru



Власти Бразилии намерены отменить контракт о приобретении партии индийской вакцины Covaxin, передают зарубежные СМИ.



Причиной этого стал коррупционный скандал, который продолжает набирать обороты.



Как заявил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, в сложившейся ситуации неуместно закупать индийский препарат, передает канал CNN Brazil.



Ранее в распоряжении бразильских СМИ оказались дипломатические документы, где указывалась стоимость одной дозы вакцины Covaxin. В этих бумагах она составляла $1,34, однако в контракте, который власти страны заключили с производителем, речь шла уже о $15 за каждую дозу препарата.



В результате группа сенаторов направила обращение в суд, потребовав начать расследования в отношении бразильского президента Жаира Болсонару. Парламентарии заподозрили главу государства в бездействии при заключении этого контракта. По мнению авторов заявления, президент не мог не знать о коррупционной составляющей такой сделки.



В середине июня Минздрав Бразилии информировал о договоренности с американской компанией Johnson & Johnson о поставках по меньшей мере 3 млн доз вакцины от COVID-19. Покупка препарата с истекающим сроком годности, указывали власти, позволит получить скидку в размере 25% и сэкономить порядка $94 млн.



Напомним, накануне представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отреагировал на просьбу Гватемалы вернуть аванс за "Спутник V" из-за задержки поставок.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 227

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:08 Петр Мамонов попал в реанимацию

Петр Мамонов попал в реанимацию 30.6.2021 21:17 Власти Кубани смягчили требования для туристов

Власти Кубани смягчили требования для туристов 30.6.2021 21:09 В Ленинградской области появилась экомилиция

В Ленинградской области появилась экомилиция 30.6.2021 18:01 Умер игравший в сериале «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

Умер игравший в сериале «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис 30.6.2021 13:07 В Латвии найдена древнейшая из известных науке жертв чумы