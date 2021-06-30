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Бразилия из-за коррупционного скандала приостанавливает закупку вакцины
30.6.2021 17:36
Фото: rtyva.ru
Власти Бразилии намерены отменить контракт о приобретении партии индийской вакцины Covaxin, передают зарубежные СМИ.
Причиной этого стал коррупционный скандал, который продолжает набирать обороты.
Как заявил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, в сложившейся ситуации неуместно закупать индийский препарат, передает канал CNN Brazil.
Ранее в распоряжении бразильских СМИ оказались дипломатические документы, где указывалась стоимость одной дозы вакцины Covaxin. В этих бумагах она составляла $1,34, однако в контракте, который власти страны заключили с производителем, речь шла уже о $15 за каждую дозу препарата.
В результате группа сенаторов направила обращение в суд, потребовав начать расследования в отношении бразильского президента Жаира Болсонару. Парламентарии заподозрили главу государства в бездействии при заключении этого контракта. По мнению авторов заявления, президент не мог не знать о коррупционной составляющей такой сделки.
В середине июня Минздрав Бразилии информировал о договоренности с американской компанией Johnson & Johnson о поставках по меньшей мере 3 млн доз вакцины от COVID-19. Покупка препарата с истекающим сроком годности, указывали власти, позволит получить скидку в размере 25% и сэкономить порядка $94 млн.
Напомним, накануне представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отреагировал на просьбу Гватемалы вернуть аванс за "Спутник V" из-за задержки поставок.
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