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Половину штата Оклахома признали землей индейцев


11.7.2020 15:15
Половину штата Оклахома признали землей индейцевФото: vk.com

Примерно половину штата Оклахома официально признали землей, которая принадлежит коренным американцам.

Соответствующее решение принял Верховный суд США, передает BBC News.

Со ссылкой на вердикт уточняется, что к землям индейцев теперь относятся восточные территории Оклахомы, в том числе, Талса. Во втором по величине городе штата проживает более 400 тыс. человек. Всего же на территории, упомянутой в постановлении суда, проживает порядка 1,8 млн человек. Представителями коренного населения является примерно 15% из них.

Согласно вынесенному решению, теперь коренных американцев, которые живут на востоке Оклахомы, за серьезные правонарушения могут судить лишь федеральные суды. Кроме того, проживающие там индейские племена больше не должны платить налоги в бюджет Оклахомы.

Иск в Верховный суд Соединенных Штатов ранее был подан коренным американцем Джимси Макгиртом. В 1997 году его осудили за изнасилование четырехлетней девочки. В своем иске Макгирт указывал, что в XIX веке целый ряд индейских племен был насильственно переселен в районы, позднее вошедшие в состав Оклахомы.

Федеральные власти в прошлом обещали коренному населению выделить в качестве резервации восточные области штата. Однако в действительности этого не произошло. Рассмотрев приведенные в иске доводы, Верховный суд США вынес решение в пользу Макгирта. Истец теперь может настаивать на отмене приговора. Но пока Макгирт еще не инциировал деятельность по признанию его невиновным. Член индейского племени семинолов только подчеркнул, что сейчас выносить приговор ему может лишь федеральный суд.

На фоне массовых акций протеста в США опять начали раздаваться призывы убрать изображения, где первый американский президент Джордж Вашингтон (1732-1799) запечатлен с убитым индейцем и темнокожими рабами, которые ему принадлежали. Речь идет о тринадцати фресках, созданных художником Виктором Арнаутовым, которые украшают стены школы имени Вашингтона в Сан-Франциско.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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