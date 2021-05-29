Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Канаде нашли останки 215 детей на месте бывшей школы для индейцев

29.5.2021 16:02

Фото: pikabu.ru



В Камлупсе (Британская Колумбия) найдены останки 215 детей, передает канал CBC со ссылкой на главу провинции.



Это случилось на территории, где в прошлом располагалась школа-интернат для индейцев, пояснили в местной администрации.



Некоторым погибшим детям было лишь по три года. Как заявил представитель индейской общины, по инициативе которой проводились раскопки, смерти всех этих детей не были должным образом задокументированы.



Школа-интернат для индейцев в Камлупсе работала в период с 1890 по 1969 год, являясь самой большой в стране. Одновременно это заведение могли посещать до 500 человек.



По канадским законам, все дети индейцев должны были посещать подобные школы-интернаты в обязательном порядке. Однако учреждения, функционировавшие в рамках этой системы, плохо финансировались. Многие дети страдали не только от голода, но и плохого обращения. В результате учащиеся погибали от различных болезней, включая туберкулез.



Как указано в отчете комиссии по установлению истины и примирению, за годы работы в Канаде таких школ-интернатов, в которых обучались дети коренного населения, в них скончались как минимум 3,2 тыс. воспитанников.



Ранее останки сотен детей были найдены на месте бывшего католического приюта на западе Ирланди. Как писали британские СМИ, захоронение близ города Туам, который находится в графстве Голуэй, использовалось преимущественно в 50-е годы прошлого века. Большинству умерших детей не было и трех лет.



Комиссия, которая занимается расследованием деятельности домов матери и ребенка, находившихся в ведении религиозных организаций, уточнила, что в период с 1925 по 1998 годы на территории Ирландии было восемнадцать учреждений подобного рода, которые предоставляли убежище сиротам, одиноким матерям и их детям.



Автор: Злата Богатова

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