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Под Иркутском третьи сутки ищут пропавшего в лесу подростка
30.6.2021 19:13
Фото: smi2.net
В Иркутской области продолжают искать 15-летнего подростка, который пропал в минувший понедельник, 28 июня.
Как заявили в региональном главке МВД, для проведения поисков решено мобилизовать дополнительные силы.
По данным полиции, школьник ушел в лес еще утром понедельника, в компании двух приятелей-ровесников. Они отправились собирать дикоросы (черемшу) в окрестностях населенного пункта Бургаз Иркутского района. К вечеру двое парней возвратились в деревню, рассказав, что их приятель потерялся в лесу.
Сегодня в район, где пропал мальчик, направили Ми-8 со спасателями и представителями следственных органов, сообщили в главке МЧС по Иркутской области. В наземных поисках сейчас участвует кинолог со специально обученной собакой и сотрудник с квадрокоптером
В общей сложности подростка ищут свыше двухсот человек, задействовано тридцать единиц техники. Сотрудникам полиции, Росгвардии, МЧС и военным активно оказывают содействие волонтеры и местное население.
Региональное СУ СКР по факту пропажи юноши возбудило уголовное дело по статье "убийство".
Ранее сообщалось об исчезновении трех детей в Приморье. Велосипеды и личные вещи ребят восьми, девяти и двенадцати лет нашли на берегу реки. На расстоянии около 800 м от этого места позже обнаружили одного из мальчиков.
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