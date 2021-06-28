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В Приморье пропали трое мальчиков
14:51
Фото: vk.com
Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело по факту пропажи троих детей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
ЧП случилось в городе Лесозаводске. К настоящему времени найдено тело одного из мальчиков.
По данным ведомства, трое несовершеннолетних отправились гулять накануне утром. После того, как мальчики восьми, девяти и двенадцати лет не возвратились домой, были начаты поиски. К настоящему времени удалось найти личные вещи ребят. Один из мальчиков был найден погибшим.
Следственные органы региона по факту безвестного исчезновения трех детей возбудили уголовное дело по статье "убийство", указано в сообщении СУ СКР.
К месту происшествия ранее выехал начальник местного следственного управления Владимир Фомин. Работавшие там криминалисты отыскали личные вещи и велосипеды мальчиков. Позже тело погибшего девятилетнего ребенка нашли на расстоянии около 800 м от места, где находились его вещи.
По версии следствия, дети могли утонуть. Продолжаются поиски пропавших мальчиков, которые приходились погибшему ребенку двоюродными братьями. Детей ищут полицейские, спасатели и волонтеры. Правоохранительные органы также выясняют все обстоятельства произошедшего.
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