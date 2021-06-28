Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье пропали трое мальчиков

14:51

Фото: vk.com



Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело по факту пропажи троих детей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



ЧП случилось в городе Лесозаводске. К настоящему времени найдено тело одного из мальчиков.



По данным ведомства, трое несовершеннолетних отправились гулять накануне утром. После того, как мальчики восьми, девяти и двенадцати лет не возвратились домой, были начаты поиски. К настоящему времени удалось найти личные вещи ребят. Один из мальчиков был найден погибшим.



Следственные органы региона по факту безвестного исчезновения трех детей возбудили уголовное дело по статье "убийство", указано в сообщении СУ СКР.



К месту происшествия ранее выехал начальник местного следственного управления Владимир Фомин. Работавшие там криминалисты отыскали личные вещи и велосипеды мальчиков. Позже тело погибшего девятилетнего ребенка нашли на расстоянии около 800 м от места, где находились его вещи.



По версии следствия, дети могли утонуть. Продолжаются поиски пропавших мальчиков, которые приходились погибшему ребенку двоюродными братьями. Детей ищут полицейские, спасатели и волонтеры. Правоохранительные органы также выясняют все обстоятельства произошедшего.



Автор: Злата Богатова

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