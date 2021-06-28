Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-директора ФБК Жданова объявили в международный розыск

16:37

Фото: imag.one



В международный розыск объявлен Иван Жданов, в прошлом являвшийся директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в России организация признана экстремистской и имеет статус иностранного агента).



Об этом со ссылкой на адвоката Владимира Воронина сообщает "Интерфакс".



По словам Владимира Воронина, Ивана Жданова объявили в международный розыск 18 еще июня. При этом адвокаты не получали никаких официальных уведомлений, в том числе, о предъявлении их подзащитному обвинения.



Материалы по Жданову уже были переданы российской стороной в Интерпол, пояснил Воронин. При этом данные россиянина пока еще не появились в открытой части базы разыскиваемых по этой линии лиц.



32-летний Иван Жданов является сейчас фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных, в частности, по статьям о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой была сопряжена с насилием. По данным открытых источников, ранее Жданов покинул РФ и сейчас находится на территории Литвы.



Ранее сведения о Жданове появились в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Указывалось, что розыск связан со статьей Уголовного кодекса. В последних числах марта появились сведения об аресте отца Ивана Жданова - Юрия Жданова, проживающего в Ростове-на-Дону, по статье 286 УК РФ о превышении полномочий. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в России официально признан иноагентом и экстремистской организацией) связал это расследование с собственной политической деятельностью.



Автор: Злата Богатова

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