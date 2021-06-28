Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Врачи выявили у МакSим признаки поражения печени

28.6.2021 22:27

Фото: pronedra.ru



Специалисты провели исследование, по результатам которого у певицы МакSим (Марины Абросимовой) подтвердилось поражение печени.



Как сообщает "МК" со ссылкой на собственные источники, врачи обратили внимание на тревожные клинические проявления сразу после госпитализации артистки.



Пациентке было проведено комплексное обследование. В результате специалисты пришли к выводу, что их опасения подтвердились - МакSим может страдать от серьезного заболевания, при котором поражается печень. Кроме того, медики проверяли предположения о возможном развитии сепсиса. Исследование показало, что этого не произошло.



38-летняя певица МакSим попала в больницу с симптомами сильной простуды, после чего у нее диагностировали пневмонию. Вскоре артистку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Анализ на корнавирус у исполнительницы был отрицательным.



Позже в СМИ распространились сообщения о том, что звезде становится хуже. Представительница певицы призвала общественность и прессу уважать личное пространство МакSим. По словам Яны Богушевской, она не располагает информацией о том, что артистку с аппарата ИВЛ перевели на систему экстракорпоральной мембранной оксигенации.



Автор: Злата Богатова

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