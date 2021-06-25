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Представитель МакSим прокомментировала сведения о подключении певицы к ЭКМО
14:02
Фото: м-п-3.рф
Врачи оценивают состояние известной российской певицы МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) как крайне тяжелое.
Об этом передает сегодня RT со ссылкой на заявление официального представителя артистки.
Ранее в российских СМИ распространились сведения о том, что врачи перевели МакSим с аппарата искусственной вентиляции лёгких на систему экстракорпоральной мембранной оксигенации. Решение было связано с ухудшением состояния певицы.
Представитель артистки, прокомментировав публикации, пояснила, что не располагает такими сведениями и попросила с уважением относиться к личному пространству звезды и ее близких. Агент также пояснила, что врачи оценивают состояние Марины Абросимовой как крайне тяжёлое. Специалисты воздерживаются от прогнозов относительно сроков выведения пациентки из лекарственного сна.
38-летнюю звезду 16 июня экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы с пневмонией. На тот момент у Абросимовой было поражено 40% легких, анализ на коронавирус был отрицательным. Спустя несколько дней артистку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. По данным прессы, сейчас уровень поражения легких у певицы достиг 75-80%.
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