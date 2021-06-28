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В Крыму задержан анархист, готовивший подрыв моста
28.6.2021 19:39
Фото: irk.today
Правоохранительные органы Севастополя задержали 22-летнего местного жителя, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Как стало известно, химик, разделявший анархистские взгляды, мог готовить устройство, предназначенное для подрыва моста.
По предварительным данным, задержанный 22-летний Иван Карташов планировал осуществить задуманное в период выборов. В ходе обыска у молодого человека нашли и изъяли три разных взрывчатых вещества общей массой более 100 грамм, а также порох, пояснил источник.
Карташов, имея достаточные знания в химии, мог разрабатывать план подрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман. Отмечается, что реализацию этого плана он наметил на сентябрь этого года, когда будут проводиться выборы в Госдуму.
Источник также добавил, что подозреваемый желал смерти представителям власти и активно интересовался вооруженными нападениями, которые совершались в образовательных учреждениях. Официального подтверждения этих сведений пока еще не последовало.
Напомним, на прошлой неделе в Крыму был задержан мужчина, собиравший данные о полетах военной авиации в целях последующей передачи украинским спецслужбам. В отношении жителя Симферополя уже возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
Киевский суд Симферополя уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание до двадцати лет лишения свободы. Позже ФСБ распространила видеокадры, на которых запечатлено задержание, проводившееся по месту жительства мужчины. В ходе обыска у него дома нашли различные средства и программу, которые использовались в целях слежения, а также карту полетов и украинский флаг.
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