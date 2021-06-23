Жителя Симферополя задержали за сбор данных для спецслужб Украины

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США пойман мужчина, угрожавший убить Байдена и законодателей
В США пойман мужчина, угрожавший убить Байдена и законодателей
В Сахалинской области начались масштабные военные учения
В Сахалинской области начались масштабные военные учения
Митрополит Варсонофий облетел Петербург с иконами и молитвами об избавлении от пандемии
Митрополит Варсонофий облетел Петербург с иконами и молитвами об избавлении от пандемии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Краснодарском крае вводятся новые правила заселения в гостиницыВ Краснодарском крае вводятся новые правила заселения в гостиницы
В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19
Жителя Симферополя задержали за сбор данных для спецслужб УкраиныЖителя Симферополя задержали за сбор данных для спецслужб Украины
СМИ сообщают о гибели основателя компании McAfeeСМИ сообщают о гибели основателя компании McAfee
В Кремле обеспокоены ситуацией на афганско-таджикской границеВ Кремле обеспокоены ситуацией на афганско-таджикской границе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жителя Симферополя задержали за сбор данных для спецслужб Украины


11:14
Жителя Симферополя задержали за сбор данных для спецслужб УкраиныФото: rbk.ru

В Крыму задержан мужчина, собиравший данные о полетах военной авиации в целях последующей передачи украинским спецслужбам, передает ТАСС.

Как стало известно, в отношении жителя Симферополя уже возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

В Крыму задержан мужчина, который подозревается в сборе сведений о полетах военной авиации. По данным ФСБ, злоумышленник намеревался передать эту информацию украинским спецслужбам. В отношении задержанного жителя Симферополя уже возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ России, сообщается со ссылкой на Центр общественных связей службы безопасности. Установлено, что мужчина осуществлял противоправные действия на протяжении длительного времени. Россиянин при этом использовал специальное антенное и приемное оборудование.

Отмечается, что задержанный выполнял задание спецслужб Украины, собирая сведения о полетах российской военной авиации. Киевский суд Симферополя уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание до двадцати лет лишения свободы.

ФСБ распространила видеокадры, на которых запечатлено задержание, проводившееся по месту жительства мужчины. В ходе обыска у него дома нашли различные средства и программу, которые использовались в целях слежения, а также карту полетов и украинский флаг.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Под Тулой выставили посты на дорогах к отмененному фестивалю «Дикая мята»Под Тулой выставили посты на дорогах к отмененному фестивалю «Дикая мята»
На севере КНР нашли руины древнего замка Великой китайской стеныНа севере КНР нашли руины древнего замка Великой китайской стены
В Новой Зеландии из-за торнадо погиб один человекВ Новой Зеландии из-за торнадо погиб один человек
В Сербии объявляли эвакуацию после взрыва на военном предприятииВ Сербии объявляли эвакуацию после взрыва на военном предприятии
В Японии более 60% компаний хотели бы отменить или перенести ОИВ Японии более 60% компаний хотели бы отменить или перенести ОИ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru