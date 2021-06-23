Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Симферополя задержали за сбор данных для спецслужб Украины

11:14

Фото: rbk.ru



В Крыму задержан мужчина, собиравший данные о полетах военной авиации в целях последующей передачи украинским спецслужбам, передает ТАСС.



Как стало известно, в отношении жителя Симферополя уже возбудили уголовное дело по статье о госизмене.



В Крыму задержан мужчина, который подозревается в сборе сведений о полетах военной авиации. По данным ФСБ, злоумышленник намеревался передать эту информацию украинским спецслужбам. В отношении задержанного жителя Симферополя уже возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".



Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ России, сообщается со ссылкой на Центр общественных связей службы безопасности. Установлено, что мужчина осуществлял противоправные действия на протяжении длительного времени. Россиянин при этом использовал специальное антенное и приемное оборудование.



Отмечается, что задержанный выполнял задание спецслужб Украины, собирая сведения о полетах российской военной авиации. Киевский суд Симферополя уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание до двадцати лет лишения свободы.



ФСБ распространила видеокадры, на которых запечатлено задержание, проводившееся по месту жительства мужчины. В ходе обыска у него дома нашли различные средства и программу, которые использовались в целях слежения, а также карту полетов и украинский флаг.



Автор: Злата Богатова

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