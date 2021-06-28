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Ученые выявили на Марсе скопление подземных озер
28.6.2021 19:04
Фото: futurity.org
Американским исследователям удалось обнаружить на Марсе признаки наличия подземных озер, передает Science Alert. Водоемы, выявленные специалистами Лаборатории реактивного движения NASA, располагаются в областях, которые слишком холодные для воды в жидком состоянии.
Ученые, изучавшие данные орбитального аппарата Mars Express ЕКА (Европейского космического агентства), еще в 2018 году впервые сообщили о сигналах от радиолокационного прибора, которые отражались от южного полюса Красной планеты. По мнению специалистов, это свидетельствовало о жидком подземном озере.
В рамках нового исследования удалось отыскать еще несколько десятков водоемов, скрытых вокруг Южного полюса. Сигналы, по словам ученых, поступали из области, которая известна под названием Слоистые отложения. В ее состав входят чередующиеся участки воды в виде льда, замороженного углекислого газа и пыли, оседавшей на протяжении миллионов лет.
Изучив Слоистые отложения с помощью радиоволн, эксперты пришли к выводу, что области, где может быть жидкая вода, занимают от 10 до 20 км в относительно небольшой области Красной планеты. Глубина залегания некоторых из них может превышать 1,5 км, температура там составляет около -63 градусов по Цельсию.
В подобных условиях замерзнет вода даже с содержанием соленых минералов. Поэтому специалисты даже предположили, что в недрах могут происходить вулканические процессы. Однако в районе Южного полюса не было зафиксировано никаких признаков таких событий. Исследователи намерены тщательнее изучить этот вопрос и разгадать тайны подземных озер Марса, а также составить их подробную карту.
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