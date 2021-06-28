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В Эфиопии повстанцы сбили военный самолет


28.6.2021 13:04
В Эфиопии повстанцы сбили военный самолетФото: kapital.kz

В небе над провинцией Тыграй на севере Эфиопии был атакован транспортный самолет ВС страны, передает Air Live.

О своей ответственности за случившееся уже объявили представители Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОТ).

Как заявили повстанцы, именно они сбили самолет С-130 Hercules ВС Эфиопии, принадлежавший 15-й эскадрилье, которая расположена на авиабазе Дебре-Зейт. Воздушное судно в тот момент перевозило боеприпасы и взрывчатые вещества.

Лайнер, разбившийся в Тыграе 23 июня, в 2014 году был передан эфиопским военным из Соединенных Штатов.

Подразделения НФОТ продолжают вести бои против правительственных войск. Обстановка в Эфиопии резко обострилась в ноябре прошлого года, когда повстанцы атаковали военную базу.

Ранее сообщалось о нападении на сотрудников гуманитарной организации "Врачи без границ". В результате инцидента, случившегося на территории района Тыграй, погибли трое медиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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