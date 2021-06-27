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В Эфиопии убили сотрудников гуманитарной организации


27.6.2021 14:16
В Эфиопии убили сотрудников гуманитарной организацииФото: smi2.net

Трое сотрудников организации "Врачи без границ" погибли в Эфиопии, передает Ouest-France.

Как стало известно, медики были убиты неизвестными на территории района Тыграй в северной части страны.

На случившееся уже отреагировали в ООН. Как заявил и.о. заместителя генсека организации ООН по гуманитарным вопросам Рамеш Раджасингем, речь идет о "возмутительных и прискорбных" убийствах. По его словам, местные власти должны оперативно приступить к расследованию происшествия.

Несколько дней назад в результате авиаудара, нанесенного по рынку в штате Тыграй, погибли 80 человек. Трагедия случилась в населенном пункте Тогога 22 июня.

Напомним, в первых числах июня генпрокуратура Эфиопии предъявила пятидесяти трем военнослужащим обвинения в убийствах и изнасилованиях мирного населения. Все эти преступления совершались в штате Тыграй.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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