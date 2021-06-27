ИнтерНовости - новости в стране и мире
Врачи стабилизировали состояние МакSим
Врачи стабилизировали состояние МакSим
В Челябинске возбудили уголовное дело по факту сноса исторического дерева
В Челябинске возбудили уголовное дело по факту сноса исторического дерева
В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»
В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве вновь кончился «КовиВак»В Москве вновь кончился «КовиВак»
Представитель МакSим прокомментировала сведения о подключении певицы к ЭКМОПредставитель МакSим прокомментировала сведения о подключении певицы к ЭКМО
В Москве зафиксирован абсолютный рекорд суточной смертности от COVIDВ Москве зафиксирован абсолютный рекорд суточной смертности от COVID
ВОЗ допускает новый локдаун из-за штамма «дельта плюс»ВОЗ допускает новый локдаун из-за штамма «дельта плюс»
В Москве задержали нескольких участников митинга противников вакцинацииВ Москве задержали нескольких участников митинга противников вакцинации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве вновь кончился «КовиВак»


11:53
В Москве вновь кончился «КовиВак»Фото: vk.com

В российской столице снова пришлось на время остановить запись желающих, которые бы хотели сделать прививку от коронавируса препаратом "КовиВак".

Как стало известно, в Москве опять кончилось средство, разработанное специалистами Центра им. Чумакова.

О сложившейся ситуации сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что московские медики сейчас ожидают новой поставки. Препарат распределяется Минздравом России.

Ранее в Москве уже приостанавливали вакцинирование препаратом "КовиВак", который кончился в Москве 22 июня. Спустя три дня средство появилось в пяти центрах вакцинации российской столицы.

Желающим привиться рекомендовали обращаться в поликлиники №№ 7, 42, 94, 99 и 143. При этом отмечалось, что объем поставленного препарата ограничен, из-за чего вероятны перерывы в записи.

Руководитель Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов ранее выразил намерение увеличить мощность производства вакцины "КовиВак" до пять раз. По его словам, этого удастся достичь при условии своевременных поставок необходимого спецоборудования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

МИД: к инциденту с британским эсминцем причастны СШАМИД: к инциденту с британским эсминцем причастны США
Во Флориде около 100 человек могут оставаться под завалами обрушившегося домаВо Флориде около 100 человек могут оставаться под завалами обрушившегося дома
В Японии выявили 11 случаев болезни сердца после вакцинации препаратом PfizerВ Японии выявили 11 случаев болезни сердца после вакцинации препаратом Pfizer
В Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июляВ Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июля
NYT: Убийцы Хашкаджи прошли боевую подготовку в СШАNYT: Убийцы Хашкаджи прошли боевую подготовку в США

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru