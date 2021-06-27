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В Москве вновь кончился «КовиВак»
11:53
Фото: vk.com
В российской столице снова пришлось на время остановить запись желающих, которые бы хотели сделать прививку от коронавируса препаратом "КовиВак".
Как стало известно, в Москве опять кончилось средство, разработанное специалистами Центра им. Чумакова.
О сложившейся ситуации сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что московские медики сейчас ожидают новой поставки. Препарат распределяется Минздравом России.
Ранее в Москве уже приостанавливали вакцинирование препаратом "КовиВак", который кончился в Москве 22 июня. Спустя три дня средство появилось в пяти центрах вакцинации российской столицы.
Желающим привиться рекомендовали обращаться в поликлиники №№ 7, 42, 94, 99 и 143. При этом отмечалось, что объем поставленного препарата ограничен, из-за чего вероятны перерывы в записи.
Руководитель Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов ранее выразил намерение увеличить мощность производства вакцины "КовиВак" до пять раз. По его словам, этого удастся достичь при условии своевременных поставок необходимого спецоборудования.
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